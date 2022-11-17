Лидер украинцев заявил, что ракета, которая упала в Польше, не была ракетой противовоздушной обороны нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что он не считает уверенность Зеленского доказательством непричастности Украины к инциденту.

Отметим, что Киев убежден в том, что в Польше упала именно российская ракета, которая была выпущена по Украине во время массированной атаки страны-агрессора.

Польский президент Анджей Дуда предполагает, что на территории его государства могла упасть ракета ПВО Украины. В Вашингтоне рассказали, кто будет нести ответственность за этот инцидент.