На своей Facebook-странице Данилов заявил, что государству-агрессору не стоит уничтожать энергетическую систему Украины и объяснил почему, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, у спикера главы РФ Дмитрия Пескова, олигарха Евгения Пригожина, первого заместителя АП российского президента Сергея Кириенко и других деятелей режима Кремля есть единственная возможность провести остаток жизни в безопасности – использовать возможности пенитенциарной системы Украины.

Как отметил чиновник, для этого соратникам российского президента-агрессора нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы в их камерах было отопление и электричество.

Ранее Данилов отреагировал на заявление американского генерала Марка Милли о том, что армия Украины понесла потери в 100 000 погибших и раненных военных.