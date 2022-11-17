В эфире телеканала «Эспрессо» дипломат объяснил, почему российский президент-агрессор решил не ехать на Бали для участия в саммите лидеров стран «Группы двадцати», информирует «НБН».

Экс-министр иностранных дел Украины отметил, что глава Кремля проявил свое хамское поведение в отношении мероприятия и самих лидеров государств G20 и не захотел появиться на саммите даже в онлайн-режиме.

Климкин убежден, что Путин не поехал на форум «Большой двадцатки» из-за страха свою жизнь, диктатор боялся, что в Индонезии его ликвидируют. При этом отказ от участия в саммите в будущем еще даст о себе знать.

Ранее об отсутствии Путина на форуме «Группы двадцати» на Бали высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, российский президент не захотел сталкиваться с открытым осуждением агрессии РФ со стороны лидеров G20.