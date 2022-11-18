В Канцелярии президента Анджея Дуды ответили на вопрос, стали ли последние два дня самыми напряженныеми в отношениях между Варшавой и Киевом после того, как на территории Польши упала ракета, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Кумоха, в последние 48 часов «не было какого-то повышенного напряжения» между странами, в частности, резкого обмена мнениями между Дудой и Зеленским или советниками президентов.

Глава Бюро международной политики объяснил, что после трагического случая для Варшавы, прежде всего, было важно определить: напали на Польшу или нет.

Чиновник добавил, что вина за инцидент с падением ракеты в его стране лежит на Российской Федерации, поскольку она устраивает в Украине террор, который оборачивается такими печальными последствиями.

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский убежден в том, что его страна не причастна к падению ракеты на польской территории. Глава США Джо Байден прокомментировал заявление президента Украины.