Советник руководителя Офиса президента Украины призвал не обращать внимание на заявление диктаторов из несуществующей организации ОДКБ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Подоляка, Армения и Казахстан уже продемонститровали свое мнение об Организации Договора о коллективной безопасности. Представитель Офиса Зеленского считает удивительным то, что после Грузии, Крыма и полномасштабной войны в Украине остальные страны-члены ОДБК до сих пор не осознали, что РФ умеет только шантажировать и убивать.

Комментируя заявление Лукашенко, советник главы ОПУ отметил, что диктатору лучше молчать, после того, как он предоставил территорию РБ российским оккупационным войскам, поскольку его страна будет за это отвечать юридически.

Подоляк отметил, что Лукашенко осознает неизбежность ответственности за участие войне, потому ретранслирует свои страхи, он боится того, что с ним будет после поражения россиян.

Напомним, что «Беларускі Гаюн» рассказал, сколько боевой техники белорусский диктатор в прошлом месяце передал армии РФ.