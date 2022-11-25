В интервью «24 каналу» секретарь СНБО, комментируя угрозу наступления на Украину с территории Республики Беларусь, он отметил, что «ситуация непростая», информирует «НБН».

По словам Данилова, РБ давно оккупированна Российской Федерацией, а белорусское руководство «находится в заложниках» у страны-агрессора.

«Но в России все трещит по швам», — констатировал чиновник.

Секретарь СНБО обратил внимание на Организацию Договора о коллективной безопасности, которую он назвал «явлением» или «сборищем». Данилов обратил внимание на то, как на саммите ОДКБ все держались на расстоянии двух-трех метров от россиян и даже не захотели с ними фотографироваться.

Чиновник подчеркнул, что на сегодня есть «самостоятельная» от РФ позиция у Республики Беларусь, Казахстана и Армении, поэтому Киев переживает за жизни руководителей этих государств, зная о подлости страны-агрессора.

Напомним, что ранее Данилов потроллил «друзей» Путина, объяснив, почему им не выгодно уничтожать энергетическую систему Украины.