Как информирует «НБН», реакцию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на слова Зеленского о деоккупации Крыма процитировало российское пропагандистское издание РИА «Новости».

Дословно из заявления Пескова:

«Заявления украинской власти гласят о том, что Киев не готов и не желает решать имеющиеся проблемы невоенными способами. Владимир Зеленский говорит об отчуждении территории России. Но об этом даже речи быть не может».

Как ранее мы уже писали, глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что не стоит тратить драгоценное время в поисках вариантов, которые не предусматривают деоккупацию незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова. При этом, по его словам, Киев готов рассмотреть сценарий возвращения АРК не силовым методом.