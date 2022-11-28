Выступая на 38-ом заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству OIC, глава Турции выразил убеждение в том, что войну Российской Федерации против Украины можно завершить с помощью дипломатии, информирует «НБН» со ссылкой на Andolu.

Как отметил турецкий президент, с первых дней российского вторжения в Украину Анкара стремилась к «урегулированию противоречий и прекращению кровопролития».

По словам Эрдогана, турецкое руководство смогло организовать различные переговоры, благодаря «тесным дружественным отношениям» с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политик добавил, что обмен пленными между страной-агрессором и Украиной, а также «зерновая сделка», доказывают, что закончить войну возможно с помощью дипломатии.

Напомним, что ранее Эрдоган обвинил Кремль в невыполнении обязательств РФ в Сирии.