Руководство страны-агрессора отрицает, что путинские военные готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Спикер главы РФ прокомментировал недавнее высказывание главы НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «РБК».

Президент «Энергоатома» в эфире национального телемарафона сообщал, что в последние недели в российской прессе распространяется информация о том, что захватчики, возможно, собираются покинуть ЗАЭС.

Реагируя на заявление Котина относительно ухода ВС РФ с территории станции, спикер кремлевского диктатора призвал «не искать каких-либо признаков там, где их нет и быть не может».

Напомним, что на днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация на АЭС Украины становится все более тревожной. Он объяснил, в чем причина нестабильности ядерной безопасности страны.