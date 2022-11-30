Глава немецкого правительства сообщил, что Берлин намерен передать Украине больше ЗСУ Gepard. По словам Шольца, Германия продолжает работу над этим, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Канцлер ФРГ также сообщил, что во вторник, 29 ноября, он разговаривал с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик рассказал, что президент Украины поблагодарил его страну за всестороннюю поддержку, в частности за передачу систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Представитель Берлина добавил, что глава Украины отметил значительное влияние оружия, переданного ВСУ Германией, на ситуацию на фронте. Шольц заверил, что его государство будет поддерживать Киев и в будущем, в частности в усилении ПВО и восстановлении Украины.

Ранее глава правительства ФРГ заявил, что Российская Федерация не сможет победить в войне. Поскольку Украина получает помощь от Германии, оккупанты лишились шанса на успех «спецоперации».