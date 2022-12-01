Жирнов сообщил, что в РФ набирает обороты история об «опущенном» олигархе, которая, вероятно, является политическим заказом. Пригожин конкурирует за влияние с главой государства и старается увеличить свой политический вес, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам бывшего сотрудника КГБ, именно главный «вагнеровец» ввел криминальный жаргон в лексику кремлевских деятелей. Сейчас олигарх отодвинул на второй план старого президента, поэтому пытаются подорвать его авторитет такой историей.

Экс-сотрудник Службы внешней разведки убежден, что этот «вброс» не уничтожит полностью политическое влияние собственника ЧВК «Вагнер», однако может сократиться его поддержка в криминальной среде.

«Слишком сильный Пригожин диктатору не нужен», — отметил Жирнов.

Задача олигарха добавить центров влияния против окружающих российского президента и силовиков, которые претендуют на власть. Поэтому Путин ослабил Пригожина, заставив его признаться в создании ЧВК и вмешательстве в американские выборы.

Кроме того, возможно история с убийством кувалдой «вагнеровца» также направлена на то, чтобы Пригожин попадал под статью УК РФ и диктатор мог держать его в повиновении.

Ранее эксперт рассказал, как Пригожин зарабатывает на российских заключенных, которые воюют в Украине в рядах «вагнеровцев».