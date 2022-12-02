Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемыми условия, на которых американский президент предлагает диалог для завершения войны в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам спикера главы Кремля, по сути Байден заявил, что переговорный процесс возможен лишь после того, как Путин уйдет из Украины. Он добавил, что российское руководство к этому не готова, следовательно, страна-агрессор продолжит «спецоперацию».

Также Песков добавил, что «существенно усложняет» поиск общей почвы для обсуждения украинского вопроса то, что США не признали аннексию оккупированных территорий.

Ранее Песков прокомментировал слухи о том, что Путин накануне саммита лидеров государств «Группы двадцати» получил проект мирного соглашения с Украиной.