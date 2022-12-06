В интервью изданию «Интерфакс-Украина» спикер украинского президента заверил, что пресс-конференция главы государства состоится, однако лишь тогда, когда будут решены все вопросы безопасности, информирует «НБН».

Спикер Зеленского отметил, что пока нет конкретных планов о проведении пресс-конференции Зеленского, поскольку есть много вопросов безопасности.

Никифоров объяснил, что, если организовать классическую пресс-конференцию с открытой аккаредитацией, это автоматически означает, что мероприятие должно проходить в абсолютно безопасном месте.

Он вспомнил о пресс-конференции лидера украинцев для СМИ в киевском метро, отметив, что таких мест, по сути, не найти.

Напомним, что Зеленский дал интервью влиятельному изданию. Президент заявил, что его страна не получала конкретные данные западной разведки о российском полномасштабном вторжении.