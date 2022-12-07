В интервью немецкому изданию Zeit экс-канцлер ФРГ отметила, что не может предсказать, каким будет исход войны Российской Федерации против Украины, информирует «НБН».

Меркель убеждена, что войны заканчиваются за столом переговоров и этот вооруженный конфликт не является исключением. При этом она не ответила, когда и прикаких обстоятельствах может начаться переговорный процесс между странами.

Говоря о своей роли в этом процессе, экс-глава немецкого правительства исключила свое участие в урегулировании вопроса. В то же время бывший канцлер уточнила, что есть разница между продиктованным миром, которого многие другие не хотят, как и она, и дружественными, открытыми дискуссиями.

Напомним, что месяцами ранее Меркель заявляла о том, что мир в Европе невозможен без участия Российской Федерации. В Офисе президента Украины назвали позицию бывшего федерального канцлера лицемерием.