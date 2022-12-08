Британское издание Daily Star пишет, что видео поездки Путина по Керченскому мосту видно, как крепко он сжимал руль транспортного средства, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что кремлевский диктатор специально ставил конечности в жесткое вертикальное положение, чтобы управлять автомобилем, пытаясь доказать, что у него все в порядке со здоровьем.

Путин пытался изо всех сил потянуть руку и сохранять суровый и мужественный вид на протяжении всей поездки. При этом все равно президент РФ все равно выглядел болезненно.

Ранее британское издание заявило, что российский президент-агрессор страдает от регулярных приступов кашля и тошноты, а также из-за болезни похудел на восемь килограммов.