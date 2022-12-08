Специалисты ISW в своем отчете проанализировали речь российского лидера на встрече с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Президент-агрессор отметил, что война в Украине может быть «длительным процессом», а захват новой территории – существенным результатом для РФ, информирует «НБН».

Аналитики обратили внимание на то, что диктатор обратился к Российской империи, сравнив себя с Петром I, подчеркнув, что россияне теперь контролируют Азовское море, за которое когда-то воевал царь. По мнению экспертов, такие высказывания отражают максималистские империалистические цели Путина в Украине.

В ISW напомнили, что еще с лета Кремль занимался установкой информационных условий для затягивания войны, после того, как оккупантам не удалось удержать основые цели.

Специалисты добавили, что информационная обусловленность в РФ принципиально не совместима с любыми диалогами о прекращении огня или переговорном процессе.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, как Кремль готовит российских граждан к поражению в войне с Украиной.