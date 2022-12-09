Издание Bloomberg сообщило, что Моди отказался встречаться с главой Российской Федерации из-за вероятного применения страной-агрессором ядерного оружия в войне против Украины, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что отношения государства-террориста и Индии остаются крепкими, но премьер-министру не выгодно говорить об этом. Политик решил отказаться от традиционной встречи с Путиным после саммита в Узбекистане, где он призвал кремлевского диктатора остановить войну против Украины.

Отметим, что с 2000 года руководители Российской Федерации и Индии ежегодно проводили встречи. Исключением стал 2020 год, когда в мире бушевала пандемия коронавируса.

Как сообщалось, Путин заявил, что Россия должна была раньше начать плномасштабную войну против Украины. Глава Кремля объяснил, почему страна-оккупант откладывала вторжение.