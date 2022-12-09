На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию российский лидер заявил, что РФ должна была раньше осуществить полномасштабное вторжение в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское информационное агентство «РИА Новости».

По словам Путина, страна-агрессор «поздно сориентировалась» по Украине, рассчитывая «решить все миром». В частности, Москва якобы надеялась, что она сможет договориться с Киевом в рамках Минских договоренностей.

«Россия должна была раньше начинать «операцию» в Украине», — заявил диктатор.

Отметим, что глава государства-террориста стал готовить российское население к затяжной и изнурительной войне с Украиной. В вашингтонском Институте изучения войны заявили, что об этом свидетельствуют недавние заявления Путина.