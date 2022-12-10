Как сообщает «НБН«, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, добавив, что сейчас это является еще одной «глобальной задачей» России на сегодняшний день.

«Европа прямым текстом заявляет России о запуске процедуры специального трибунала: «мы при любом сценарии сделаем так, что вы окажетесь на скамье подсудимых». И теперь Россия добивается переговоров, чтобы уничтожить эту идею», — отметил высокопоставленный чиновник.

Более того, Подоляк утверждает, что у россиян к Украине чувство лютой ненависти, поэтому они не намерены просто так останавливаться и будут преследовать только вышеуказанные цели.

«У них чувство лютой ненависти и злобы. У них ничего человеческого нет в том, что они намерены делать. Их унизили. Они достаточно длительное время говорили о том, что никто в мире им не равен. Можно сказать, что фактически они поставлены на колени. Из-за Путина у России обрушена репутация. Сейчас Россия выглядит ничтожной страной, из-за чего они нас ненавидят и будут стараться в любой способ стереть нас с лица земли», — предупредил Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк озвучил условие окончания войны в Украине.