Министр иностранных дел, отвечая на вопрос о поставках ЗРК Patriot для Вооруженных сил Украины в интервью украинской службе «Голоса Америки», заявил, что Германия не может передать эти системы, поскольку их нет на складах ФРГ, информирует «НБН».

По словам госминистра МЗС, у Берлина нет свободных ЗРК в наличии, которые он мог бы отправить для украинской армии. Дипломат отметил, что Patriot, которые отправляет ФРГ, являются частью системы коллективной обороны Североатлантического Альянса.

Линднер добавил, что два дня назад немецкое руководство договорилось с Варшавой об отправке группы военных в Польшу, чтобы изучить локации, где могут быть размещены ЗРК. Он подчеркнул, что Германия предана защите безопасности Польши, поэтому предлагает разместить системы на восточном фланге Альянса.

Отметим, что Варшава предлагала разместить Patriot на территории запада Украины, однако Берлин отказался. Ранее высказывался о передаче ЗРК для украинской обороны генсек НАТО Йенс Столтенберг.