Австрийский канцлер намерен поддерживать контакт с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на телеканал ORF2.

Политик напомнил, что после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую территорию он общался с кремлевским диктатором дважды.

Кроме того, он стал первым политиком Европейского союза, который посетил РФ с начала полномасштабной войны, приехав в апреле в Москву. Тогда президент-агрессор впервые лично пообщался с Нехаммером. Во второй раз они контактировали в конце мая по телефону, обсудив обмен пленными, гуманитарную ситуацию и экспорт через порты Украины.

По словам федерального канцлера, Австрия является нейтральной страной в вопросах войны и имеет особый статус в Евросоюзе, поэтому ему было важно попытаться выступить в роли посредника между Украиной и РФ.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что в то же время Вена имеет четкую позицию в вопросе необходимости прекращения огня, гуманитарных коридоров и полного расследования военных преступлений.

Отметим, что накануне стало известно об отказе премьер-министра Индии встречаться с Путиным. СМИ сообщили, с чем связана такая позиция политика.