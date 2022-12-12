В спецвыпуске шоу Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении» украинский лидер объяснил, почему война закончится, если российский президент-агрессор внезапно умрет в результате болезни или несчастного случая, информирует «НБН».

По словам Зеленского, в авторитарном режиме страны все зависит от одного человека, поэтому в случае внезапной смерти Путина Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.

Президент Украины вспомнил, что такое время было в Советском Союзе. Уход главы государства из жизни остановит все институты государства-террориста и Кремль переключится с внешней на внутреннюю политику.

Ранее Зеленский объяснил, почему лидер россиян делает все, чтобы его страна продолжала воевать против Украины.