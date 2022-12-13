Во время брифинга во вторник, 13 декабря, министр иностранных дел отметил, что способность армии Российской Федерации совершать большое наступление, возможно, будет восстановлена в конце января-февраля, информирует «НБН».

«Это то, что они пытаются сделать», — отметил глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что он не говорит, что повторное вторжение российских оккупантов точно произойдет. Однако стоит учесть, что страна-агрессор однозначно сохраняет надежду на то, что путинские войска смогут пробить оборону ВСУ и продвинуться глубже в Украину.

Дипломат верит, что российским захватчикам не удастся воплотить свои планы и Украина делает все возможное для этого.

Ранее министр иностранных дел прокомментировал странную позицию Германии относительно передачи вооружения Украине.