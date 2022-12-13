Издание Reuters пишет, что государства Евросоюза остро отреагировали на призыв главы Франции создать «гарантии безопасности» для страны-агрессора после завершения войны, информирует «НБН».

Скандальное заявление Макрона всколыхнуло мировое информационное пространство, вызвав волну негодования. Журналисты пишут, что европейские государства устроили демарш из-за идеи французского лидера.

Письменное несогласие с позицией Парижа выразили представители Польши, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии. Несколько дипломатов сообщили Reuters, что они выдали письменный демарш директору Департамента континентальной Европы МИД Франции.

В издании добавляют, что Чехия, как председатель Совета Европейского союза, помогла оранизовать поддержку демарша, разослав его образцы в столицы других государств ЕС.

Отметим, что ранее на скандальное заявление Макрона отреагировали в Министерстве иностранных дел Германии.