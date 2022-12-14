Во время брифинга по просьбе представителей средств массовой информации спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о поставках передовых систем противоракетной обороны Patriot из США в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам пресс-секретаря российского президента, информация, которую распространяют иностранные медиа – «ненадежная вещь», призвав дождаться официальной информации о передаче ЗРК Patriot в Киев.

Представитель Кремля добавил, что в случае получения Украиной зенитных ракетных комплексов, они станут «законной целью» для российских оккупантов и будут уничтожаться.

Отметим, что западные СМИ рассказали, сколько пусковых установок Patriot могут получить Вооруженные силы Украины от Вашингтона.