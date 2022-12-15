Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», по словам Пескова, темы рождественского или новогоднего прекращения огня на территории Украинского государства «нет на повестке дня».

Он, в частности, отметил, что власти РФ не получали никаких предложений относительно рождественского перемирия на территории Украины. По его словам, темы нет на повестке дня.

Дословно из заявления Пескова, озвученного во время брифинга 14 декабря:

«Никаких предложений ни от кого не поступало. Данной темы нет на повестке дня».

Именно таким образом Песков ответил на вопрос о том, рассматривают ли в Москве возможность рождественского или новогоднего перемирия, и готовы ли откликнуться в Кремле, если оно таки поступит от Киева.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Песков пригрозил уничтожить ЗРК Patriot, если Запад таки передаст эти средства противовоздушной обороны Киеву.