На заседании Министерства обороны России глава Кремля заявил, что происходящее в Украине – якобы не результат политики РФ, а третьих стран, информирует «НБН» со ссылкой на BBC News Русская служба.

Путин отметил, что его страна «всегда хотела быть частью цивилизованного мира», однако этого не хотели «стратегические враги», которые «на протяжении веков пытались расчленить Россию».

Диктатор добавил, что война в Украине – результат того, что «геополитические соперники» РФ решили «промывать мозги» бывшим республикам СССР.

«Нас не в чем обвинять», — цинично заявил Путин, добавив, что россияне «всегда видели в украинцах братский народ».

Также президент-агрессор отметил, что РФ якобы делала все, чтобы построить с Украиной добрососедские отношения, но ничего не получилось.

Отметим, что на заседании Минобороны России Путин отличился абсурдным заявлением о войне с НАТО.