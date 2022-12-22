В среду, 21 декабря, на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации Путин и Шойгу говорили о повышенной ядерной готовности страны, информирует «НБН» со ссылкой на отчет ISW.

В частности, лидер россиян заявил, что силы РФ продолжат развивать ядерную триаду как главный гарант суверенитета и территориальной целостности страны-агрессора.

Вместе с министром обороны он заявил, что 91,3% стратегического ядерного арсенала России составляет современное оружие. Однако в Институте изучения войны считают такие высказывания очередными страшилками Москвы. По словам аналитиков, подобные заявления маловероятно отражают рост готовности Кремля использовать ядерное вооружение.

Эксперты напомнили, что российское руководство регулярно использует ядерные угрозы, чтобы успокоить часть общества, которая критикует власти за неспособность предпринять агрессивные шаги в войне против Украины.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, как визит Зеленского в Бахмут ударил по имиджу Путина.