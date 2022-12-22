Об этом пишет американское издание The Washington Post, отмечая, что три разные модели руководства США демонстрируют, как могло бы выглядеть завершения войны в Украине путем переговоров, информирует «НБН».

Однако украинский лидер рассматривает лишь один вариант из предложенных Вашингтоном – часть мирного плана Киева, который предусматривает выход российских войск со всех территорий нашей страны, включая Донбасс и Крым.

Остальные два сценария, которые допускают в Администрации Байдена – отход армии Путина на линии 2014 года либо выход оккупантов с территории Донецкой и Луганской областей, по не полуострова.

Известно, что на встрече с главой США украинский президент уточнил, что то, как должно выглядеть завершение войны, «на данный момент своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаков того, что Москва заинтересована в диалоге.

Напомним, что Белый дом пообещал Украине новый пакет военной помощи на сумму около двух миллиардов долларов.