Бывший «главный космонавт» России праздновал свой день рождения в ресторане «Шеш-Беш» во временно захваченном Донецке, который был обстрелян. Рогозин получил осколочные ранения тканей головы, ягодиц и левого бедра, информирует «НБН».

В интервью «24 каналу» Подоляк прокомментировал этот инцидент, подчеркнув, что «Бог умеет смеяться и умеет иронизировать». Представитель Офиса Зеленского назвал экс-главу «Роскосмоса» «крикливым толстячком» и отметил, что Рогозин имеет статус «самого подлого политика России», не уточнив почему.

«Он получил ранение туда, куда и нужно – «божественное ранение»», — сказал советник руководителя ОПУ.

По мнению Подоляка, ранение в ягодицу – унижение для бывшего «главного космонавта» РФ, которое показало его будущее.

Напомним, что вместе с Рогозиным ранение в Донецке получил «глава правительства ДНР» Виталий Хоценко.