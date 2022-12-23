На мероприятии девочка поинтересовалась у кремлевского диктатора, верит ли он в Деда Мороза, на что Путин ответил утвердительно, информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам президента-агрессора, «все нормальные и приличные люди должны верить в Дедушку Мороза».

«Так что мы с тобой единомышленники», — сообщил ребенку глава Кремля.

Кадры беседы Путина с девочкой опубликовал Telegram-канал «Смолоскип».

«Путин верит в Дедушку Мороза, а еще во «вторую армию мира» и «Киев за три дня», — прокомментировали видео авторы сообщения.

В Сети обратили внимание на постановку кадра во время общения Путина с юной россиянкой, чтобы скрыть невысокий рост диктатора. Благодаря линиям на полу складывается ощущение, что девочка стоит на небольшом помосте.

«Просто старик размером с ребенка, который верит в сказки, но заставляет людей жить в ужасах», — добавили в Telegram-канале, отметив, что Путину важно помнить, что в сказках добро всегда побеждает зло.

Ранее Путин сделал циничное заявление о войне, назвав украинцев «братским народом».