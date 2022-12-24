Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, отвечая на вопрос прессы о том, может ли быть наступление вражеских сил с территории Республики Беларусь, и связывает ли он с этим недавний визит Путина в Минск, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Киев получил определенные разведывательные данные от собственных партнеров и готов к «любого рода провокациям».

Дословно из заявления Ермака:

«Мне не интересно знать, что происходит у Путина в голове».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Андрей Ермак высказал уверенность в том, что 2023-й год станет решающим в войне Украины против РФ и принесет Киеву победу.