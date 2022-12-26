Президент-агрессор Владимир Путин назначил Медведева на новую должность. Теперь политик будет первым заместителем главы военно-промышленной комиссии Российской Федерации, информирует «НБН».

Соответствующий указ появился на сайте Кремля. Новый пост Медведева предусматривает, что он будет отвечать за расходы на войну в Украине. В частности, политик продолжит контрольные мероприятия по ОПК, которые он вел по линии Совбеза, однако уже в рамках военно-промышленной комиссии.

Отметим, что Медведев яростно поддерживает войну против Украины и регулярно делает скандальные заявления в своих соцсетях, в частности, угрожая нашей стране и Западу.

В начале декабря зампред Совбеза перечислил страны-враги Российской Федерации, которые «присягнули современным нацистам» и заявил, что Москва начала наращивать производство самых мощных средств поражения.