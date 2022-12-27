На встрече с российским президентом в Санкт-Петербурге белорусский диктатор похвастался плодотворными переговорами. По словам Лукашенко, за чаепитием и при возвращении домой они успели обсудить многие вопросы, информирует «НБН» со ссылкой на издание «БелТа».

«Если кто-то думает, что мы только чай пьем», — отметил самопровозглашенный глава РБ.

По словам Лукашенко, они с Путиным за один вечер смогли расставить многие точки над «i», на что у некоторых стран «уходят годы», продолжив диалог, который они начали еще в Минске «в основном по экономике».

Напомним, что российский лидер 19 декабря прилетал на встречу с нелегитимным белорусским президентом в Минск. После переговоров на совместной пресс-конфенции Лукашенко рассказал, какое оружие его страна получила от Москвы.