Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление премьер-министра в Телеграм, сейчас есть все шансы на то, что Новый год граждане нашей страны встретят без аварийных отключений электричества.

Дословно из заявления Дениса Шмыгаля:

«Я хотел бы подчеркнуть, что если не будет обстрелов со стороны врага на новогодние праздники, то эти дни в Украине пройдут без аварийных отключений электроэнергии».

При этом глава правительства пояснил, что власти Украинского государства каждый день готовятся к новым массированным обстрелам со стороны Российской Федерации, ведь, согласно его словам, в настоящее время РФ готовится к продолжению обстрелов энергетической системы Украины, и это может произойти в любой момент, как завтра, так и в канун Нового года.

Шмыгаль также добавил:

«Вражеские силы стремятся не просто вывести из строя очередную подстанцию или же линию электропередач. В первую очередь, враг нацелен сеять панику и страх. Однако ему это не удастся сделать».

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцы, покинувшие страну, начнут активно возвращаться в Украину.