Президент Финляндии заявил, что в 2022 году в Европу вернулись ужасы войны и сейчас политика безопасности и внешняя политика переживают исторический поворот, информирует «НБН» со ссылкой на сайт главы государства.

По словам политика, если РФ считала, что масштабная угроза быстро поставит Украину на колени, то она ошиблась в своих суждениях. Ниинисте сравнил эту ситуацию с Зимней войной, напомнив, что армия СССР рассчитывала выйти на Хельсинки в течение двух недель.

Президент отметил, что Путин, как и Сталин, не смогли распознать ключевой фактор: люди, которые живут в свободной стране, имеют свою волю и убеждения.

«Работающая вместе нация является огромной силой», — подчеркнул глава Финляндии.

Ошибся Путин и в вопросе поддержки Украины со стороны Запада. Диктатор думал, что сочувствие Европы к украинскому народу пропадает, однако государства продолжают помогать Киеву в борьбе с агрессором.

Напомним, что в мае во время телефонного разговора Ниинисте обвинил Путина в убийствах женщин и детей.