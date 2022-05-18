Глава Кремля Владимир Путин и дальше продолжает всячески отвергать тот факт, что военнослужащие его армии осуществляют пытки, насилие, а также убивают мирное население Украинского государства, в том числе детей и женщин. На обвинения в том, что Россия делает военные преступления, президент государства-оккупанта просто промолчал.

Как информирует «НБН», такой случай произошел во время разговора Путина и Ниинисте (президента Финляндии) по телефону, четырнадцатого мая. О некоторых деталях диалога финский лидер рассказал в интервью SVT. Оно записывалось на следующий день.

Как известно, Ниинисте звонил Путину по телефону, чтобы проинформировать, что на протяжении ближайших дней Финляндия решит подать заявку на членство в Североатлантическом Альянсе. Он добавил, что такому шагу страны способствовала война Российской Федерации против Украинского государства.

Президент Финляндии добавил, что у главы Кремля «было объяснение» военным действиями агрессора на Донбассе. Ниинисте во время беседы сказал Путину:

«В настоящее время вы бомбите детей, женщин, всех людей в Мариуполе, Харькове, Киеве. Они ни малейшего отношения к Донбассу не имеют».

Согласно словам финского лидера, на такое обвинение Путин попросту промолчал, не сказав в ответ ни единого слова.

Ранее стало известно о том, что в настоящее время российские военнослужащие тщательно исследуют линию обороны в Сумской области.