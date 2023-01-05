Информационное агентство Anadolu сообщило, что в четверг, 5 января, турецкий президент провел телефонные переговоры с кремлевским диктатором, информирует «НБН».

На повестке дня для двух лидеров была полномасштабная война РФ против Украины, ситуация в Сирии и вопросы энергетического сотрудничества между странами.

Эрдоган, касаясь темы войны вУукраине, напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога – масштабном обмене пленными, формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и договоренности о «зерновом коридоре».

Глава Турции заявил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

Напомним, что ранее Эрдоган заявлял, что российско-украинскую войну можно завершить дипломатическим путем.