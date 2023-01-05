Пресс-служба Кремля сообщила о том, что глава Российской Федерации приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество с 11:00 6 января до 23:00 7 января, информирует «НБН».

Путин заявил, что отдал такое поручение Минобороны России в ответ на обращение патриарха Московского Кирилла. Кремлевский диктатор призвал Киев также ввести режим тишины на фронте, чтобы верующие смогли пойти в храм на службу.

Напомним, что епископ Русской православной церкви призвал Украину и страну-агрессора к «рождественскому перемирию». На заявление патриарха Московского ранее резко отреагировали советник главы ОПУ Михаил Подоляк и глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетьманцев.