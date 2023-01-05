В четверг, 5 января, во время переговоров с турецким лидером президент-агрессор заявил, что РФ открыта к диалогу с Украиной, если она будет учитывать «новые территориальные реалии», информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду».

В Кремле отметили, что также Путин говорил с Эрдоганом о «деструктивной роли Запада» в войне, который «накачивает вооружениями» Украину. При этом лидер россиян якобы вновь «подтвердил открытость к серьезному диалогу» с Киевом, если он выполнит «известные требования» и учтет «новые территориальные реалии».

Отметим, что о повестке дня переговоров Эрдогана и Путина также рассказала турецкая сторона. Лидеры, помимо войны в Украине, обсудили ряд других вопросов.