Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Hurriyet. По данным, обнародованным в материале, украинский и турецкий лидеры обсудили, в частности, посредничество Анкары в вопросе мира между Россией и Украиной.

Издание отмечает, что во время переговоров президенты также обсудили предоставление нашей стране гуманитарной помощи, а также поддержки для восстановления энергетической инфраструктуры.

Дословно из материала:

«Во время разговора президент Турции заявил, что его страна готова взять на себя задачу содействия и посредничества в установлении прочного мира между РФ и Украинским государством».

Кроме того, согласно информации издания, турецкий лидер заявил, что Турция готова внести дипломатический вклад для ускорения решения проблемы, которая возникла вокруг ЗАЭС, а также подтвердил продолжение работы по обмену военнопленными между Киевом и Москвой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что заявил Путин во время разговора с Эрдоганом по диалогу с Киевом.