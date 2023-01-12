Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице заявил, что информация, озвученная журналистом, не соответствует действительности, информирует «НБН».

Представитель МИД Украины напомнил, что за поддержку Российской Федерации, которая развязала войну в нашей стране, на РБ наложены персональные санкции против режима диктатора Александра Лукашенко, государственных органов, компаний ВПК, восьми других компаний, военного командования и пропагандистов.

Также введены в отношении Беларуси секторальные санкции, которые распростряняются на центробанк и четыре других банка, деятельность грузовых операторов, поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений.

Напомним, что Евросоюз не одобрил девятый пакет санкций в отношении Российской Федерации.