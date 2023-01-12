В комментарии Sky News экс-сотрудник британской разведки высказался о кадровых перестановках в военном руководстве страны-агрессора. По его словам, назначение главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост командующего оккупационной армией в Украине призвано увеличить роль Минобороны России, информирует «НБН».

Путин надеется, что в то же время такая замена командующего войной РФ в Украине уменьшит роль олигарха, который «занимается своими делами». Инграм назвал Пригожина «темной лошадкой», наемники которого воюют в Бахмуте и Соледаре.

Владелец частной военной компании должен работать под командованием ВС России, однако он поступает по-своему, берет ответсвенность в самых разных областях и открыто критикует как главу Минобороны Сергея Шойгу, так и Герасимова.

«По сообщениям, он также является потенциальным преемником Путина в случае его выдвижения», — добавил экс-сотрудник разведки Великобритании.

Ранее усиление влияния Пригожина в РФ прокомментировали в Госдепе США.