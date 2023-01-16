Как передает «НБН«, такую информацию предоставили в пресс-службе президента Турецкой Республики.

Среди обсуждаемых тем стали вопросы, касающиеся войны в Украине, а также экономические аспекты российского вторжения, включая работу «зернового коридора», закупку аммиака российского производства, а также поставки российского зерна в Африку через турецкую территорию.

В то же время Эрдоган повторил готовность Анкары выступить в качестве посредника между Киевом и Москвой, если стороны начнут переговоры.

В свою очередь, пресс-служба Кремля заявила, что Путин не упустил случая пожаловаться своему турецкому коллеге на украинскую сторону, так как Киев отказался присоединяться к «рождественскому перемирию», объявленному РФ. Российский диктатор назвал действия украинской власти «деструктивными» и отметил, что украинская сторона намерена интенсифицировать военные действия благодаря оружию, которое ВСУ получают от западных партнеров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что омбудсмен Турции анонсировал большой обмен между Украиной и РФ.