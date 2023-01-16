Как информирует «НБН» со ссылкой на СNN Turk, по словам Малкока, в масштабном обмене, который готовят Киев и Москва, могут принять участие около тысячи человек.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На встрече, в которой я брал участие, омбудсмен Украины передал российской стороне список из 800 человек. А российский омбудсмен передал украинскому список из 200 человек. Но на этом событие не ограничивается. Данный список состоит из раненных, военнопленных. Помимо того, есть тысячи детей, женщины, а также иные проблемы. В случае, если мы сможем создать «Стамбульскую платформу». Эти вопросы можно будет обсудить легче. Мы сейчас находимся в процессе создания данного механизма».

Также он добавил, что в конце переговорного процесса омбудсмены Украины и России достигли принципиального согласия насчет порядка 40 изменений в списки, большая часть из которых включало раненных гражданско-военных.

Кроме того, Малко подчеркнул, что Турция готова сделать «гуманитарный коридор» в Стамбуле для любого обмена.

Ранее глава Министерства обороны Турции сделал заявление о завершении войны в Украине.