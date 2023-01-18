В среду, 18 января, в Петербурге лидер россиян встретился с ветеранами Второй мировой войны и жителями блокадного Ленинграда. Путин прокомментировал ситуацию в Украине, в частности, выразил недовольство «притеснением» РПЦ, информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

По словам диктатора, в соседней стране «очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку», «после того, что современные «властители» начали творить и с гражданским населением, и с Русской православной церковью».

«Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет», — пригрозил президент-агрессор.

Отметим, что на этой же встрече Путин «объяснил», зачем Российская Федерация начала полномасштабную войну в Украине.