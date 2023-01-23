В интервью Delfi заместитель Буданова прокомментировал слова журналиста о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж еще в 2000-х годах сообщал, что российский президент серьезно болен, информирует «НБН».

На вопрос, может ли разведка подтвердить, что слухи о приближающейся смерти диктатора – не пустые разговоры, Скибицкий заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор живет, поскольку его лечат лучшие западные врачи.

«Лечили бы российские — все закончилось бы быстрее», — отметил генерал-майор.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, что не совсем понимает, жив ли глава Российской Федерации. Спикер Путина отреагировал на высказывание президента Украины.