На заседании парламента Японии, после того, как депутат от правящей партии призвал главу правительства последовать примеру лидеров других государств и приехать в Киев, Кисида озвучил условие для посещения Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Japan Today.

«На данный момент ничего не решено, но мы рассмотрим все варианты, можно ли посетить Украину в зависимости от различных обстоятельств», — заявил премьер-министр.

С начала войны посетили Украину лидеры Великобритании, ФРГ, Франции, Канады и Италии. В декабре 2022 года глава США Джо Байден в Вашингтоне встретился с Зеленским.

Японский политик хотел приехать в Украину в качестве председателя предстоящего саммита «Большой семерки», но, по его словам, организовать визит сложно по соображениям безопасности.

Напомним, что на днях посетил Киев президент Финляндии Сауле Ниинисте, предложив создать в Европе мощное подразделение с танками Leopard для Украины.