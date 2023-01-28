Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», дипломат рассказал об этом в эфире французского телевизионного канала BFMTV.

Дословно из заявления Омельченко:

«По состоянию на сегодняшний день множество стран на официальном уровне подтвердили собственное согласие на поставку 321 тяжелого танка в Украину».

Кроме того, дипломат подчеркнул важность того, чтобы эту технику Вооруженные силы Украины получили как можно быстрее.

Он добавил:

«Относительно сроков поставки, то они варьируются в каждом конкретном случае. Некоторым из них необходимо провести техническое обслуживание. Другие же решают вопросы логистики. Некоторые из них ожидают получения других моделей танков, чтобы отдать те, которые они дают. Украине необходима эта помощь как можно быстрее. Ведь если ждать до конца лета, это будет уже слишком поздно».

Важно отметить, что дипломат не исключает подготовки России к вероятному наступлению на нескольких фронтах весной 2023 года.

«Нет страха в этом плане, просто мы очень серьезно готовимся», — подытожил Омельченко.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Польша высказала свою готовность передать Украине танки Leopard через несколько недель.