В интервью американскому изданию The Washington Post глава ГУР МОУ рассказал, что очень сложно определить, когда на публике появляется настоящий Путин, кроме того, непонятно, жив ли он вообще, информирует «НБН».

«Это открытый вопрос, настоящий ли это Путин сейчас», — заявил Буданов, косвенно подкрепив сомнения украинского президента в том, что глава РФ жив.

Ранее начальник украинской разведки рассказывал, что кремлевский диктатор использует двойников, которых у него по меньшей мере трое. Также глава ГУР подтверждал, что Путин неизлечимо болен раком. По его мнению, военный преступник умрет очень быстро.

Напомним, что заместитель Буданова объяснил, почему российский лидер все еще жив, несмотря на серьезную болезнь.